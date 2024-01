Rapina al negozio cinese in pieno centro, condanna a 5 anni di carcere

Pesante condanna per il 31enne di Latina che ad agosto scorso ha rapinato un negozio in pieno centro per poi essere arrestato durante la sua fuga a piedi e oggi ha avuto una pena di cinque anni di carcere, superiore addirittura a quella richiesta dall'accusa.

Antonio Costume, questo il suo nome, questa mattina è comparso davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario per rispondere di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. La difesa, rappresentata dagli avvocati Ernesto Renzi e Maria Luisa Di Nardo, ha chiesto e ottenutoche fosse giudicato con il rito abbreviato, richiesta accolta dal gup. I fatti oggetto del procedimento rislagono al 7 agosto scorso quando il giovane ha fatto il suo ingresso in un negosio di via Saffi, gestito da un cittadino cinese, con il volto coperto da un paio di mutande. Minacciando il titoolare con una bottoglia ha violentemente manomesso il registratore di cassa appropriandosi del denaro che c'era, circa 500 euro. Poi è scappato a piedi ma gli agenti della Squadra mobile e della volante lo hanno rintracciato quasi subito poco distante dal luogo della rapina, in via Battisti, e lo hanno arrestato.

Oggi il processo con rito abbreviato nel corso del quale il pubblico ministero Andrea D'Angeli, al termine della sua requisitoria, ha chiesto una condanna a 4 anni e mezzo di carcere anche alla luce del precedente specifico di pochi mesi prima: il 31enne infatti era già stato arrestato a giugno per aver tentato di rubare dentro una casa in centro e, anche in quel caso, aveva provato a scappare ma era stato preso.

Il gup, al termine della camera di consiglio, ha aumentato la pena condannandolo a 5 anni di reclusione.