Un uomo rapinato del Rolex davanti alla sua abitazione

Rapinato del Rolex con una pistola puntata. E' accaduto due sere fa nel capoluogo pontino, nella zona residenziale della lottizzazione Cucchiarelli. Secondo la ricostruzione dei fatti la ittima è un uomo che stava rientrando a casa e che è stato avvicinato da due sconosciuti che erano a bordo di una moto.

Quando la vittima ha parcheggiato lungo via Abruzzo, la moto si accostata e uno dei due uomini a bordo è sceso puntandogli contro una pistola e intimandogli di consegnare il suo costoso Rolex. Subito dopo aver ottenuto quanto richiesto, i rapinatori si sono dileguati con la moto fino a far perdere le loro tracce. La versione dei fatti è stata confermata dai carabinieri della compagnia di Latina, che hanno ascoltato la vittima e avviato le indagini per cercare di identificare i due responsabili.