Colpo al supermercato di Borgo Santa Maria, condannato a quattro anni e dieci mesi di carcere

E’ stato condannato a quasi cinque anni di carcere Michele Di Bonito, il 49enne di Latina responsabile della rapina messa a segno il 23 settembre dello scorso anno ai danni del supermercato di Borgo Santa Maria insieme alla 34enne Veronica Anzovino.

L’uomo quella sera, quasi all’orario di chiusura, con il volto coperto era entrato armato di taglierino nell’esercizio commerciale e si era fatto consegnare l’incasso – circa 300 euro - poi era fuggito a bordo di un’auto che lo aspettava fuori alla guida della quale c’era la complice.

Le indagini, supportate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza e dai particolari forniti dalle vittime del colpo, avevano consentito in un paio di giorni di arrivare all’arresto di Di Bonito e della Anzovino, bloccati a bordo della stessa auto utilizzata per la rapina in pieno centro cittadino.

L’uomo, con una serie di precedenti per stupefacenti, ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato e questa mattina, assistito dall'avvocato Gaetano Marino, è comparso davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Mario La Rosa per rispondere di rapina e detenzione di arma da taglio. Il pubblico ministero Giuseppe Miliano ha chiesto una condanna a sei anni di carcere ma il gup, a conclusione della camera di consiglio, ha ridotto la pena a quattro anni, dieci mesi e 20 giorni di detenzione.