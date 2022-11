Tentata rapina al Carrefour, l'arrestato al gip: "Mi sono difeso, i coltelli li ho trovati per strada"

Ha risposto alle domande del giudice fornendo una versione completamente diversa dei fatti per i quali è stato arrestato il cittadino indiano accusato di tentata rapina aggravata dall’uso delle armi, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale ma a conclusione dell’interrogatorio di convalida il gip ha confermato la detenzione in carcere.

Singh Sukhjit, 41 anni, sabato pomeriggio armato di due coltelli aveva minacciato un dipendente del supermercato Carrefour di viale Petrarca a Latina per poter portare via alcune bottiglie di vino. Poi, dopo essere uscito dall’esercizio commerciale, aveva minacciato anche gli agenti della Volante intervenuti che alla fine lo avevano bloccato. Nell’interrogatorio di questa mattina davanti al gip Mario La Rosa, il 41enne, assistito dall’avvocato Codastefano, ha raccontato che quella merce l’aveva regolarmente pagata e che era stato l’addetto del supermercato ad aggredirlo fisicamente. “Io mi sono soltanto difeso – ha spiegato – mostrando due coltelli che avevo trovato per strada”.

Una versione che non ha convinto il giudice il quale ha convalidato l’arresto confermando la custodia in carcere.