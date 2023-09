Rapine in serie ai danni di una scuola e di una osteria

Nel giro di un paio di settimane ha messo a segno due rapine in zone diverse di Latina ma ieri il 25enne di nazionalità egiziana è stato rintracciato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria dagli uomini della Squadra mobile.

Il prio colpo del quale è sospettato risale al 7 settembre scorso quando lo straniero, dopo essersi introdotto all'interno dell'istituto scolastico Marconi ed aver forzato i distributori automatici per riuscire a fuggire ha colpito con un paio di forbici il titolare della ditta fornitrice del servizio, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. Poi nella mattinata di martedì19 settembre, è entrato all'interno di un'osteria e si è fatto consegnare 800 euro dalla madre del titolare del locale minacciandola. Poi è scappato a bordo di una bicicletta. L'analisi delle immagini registrate da alcune telecamere di videosorveglianza e i riconoscimenti effettuati dalle vittime dei due colpi hanno consentito di raccogliere gravi indizi nei confronti dell'egiziano, pregiudicato senza fissa dimora. Così ieri pomeriggio il giovane è stato rintracciato in un condominio della città dove aveva allestito un rifugio di fortuna ed è stato portato in carcere. Domani mattina sarà sottoposto a udienza di convalida davanti al gip del Tribunale di Latona Giuseppe Molfese.

Sono comunque in corso accertamenti da parte degli incvestigatori volti a stabilire la responsabilità dell'indagato nella commissione di alcuni furti aggravati che, nell'ultimo mese, hanno interessato vari esercizi commerciali del capoluogo pontino.