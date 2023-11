Occupazione abusive, gli agenti della questura liberano un altro immobile Ater

Grazie al continuo lavoro di monitoraggio del fenomeno delle occupazioni abusive di immobili di proprietà di enti pubblici, la questura di Latina in sinergia con l'Ater e con la procura, ha recuperato questa mattina un altro alloggio Ater che era stato occupato senza titolo.

L'attività d’indagine condotta dagli investigatori della polizia di Stato è stata riassunta in una informativa di reato consegnata al pocuratore aggiunto Carlo Lasperanza che, condividendo i risultati, ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari di Latina Pierpaolo Bortone un decreto di sequestro preventivo. L'immobile liberato si aggiunge ad altri alloggi recuperati dagli agenti della questura e restituiti all'ente proprietario: nel corso dell'ultimo anno, in tutta la provincia, sono stati complessivamente 32.

Una volta completati i lavori di ripristino, l'appartamento potrà essere assegnato a soggetti che abbiano i requisiti giusti, secondo graduatorie stabilite sulla base delle vigenti leggi regionali. L'attività si inserisce nel più ampio contesto del contrasto ai fenomeni criminali che spesso coinvolgono occupanti abusivi vicini ad ambienti malavitosi e al contempo consente l'attivazione di processi di ripristino della legalità.