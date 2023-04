Al Karama, un centro di autonomia abitativa al posto del campo rom: ecco le regole

Come già annunciato nelle scorse settimane, nel futuro di Al Karama ci sarà un Centro di autonomia abitativa non monoetnico. Questo è il progetto nato da un protocollo d'intesa siglato tra amministrazione comunale di Latina e Associazione 21 luglio per promuovere il processo di trasferimento della comunità rom che dalla scorsa estate, dopo il violento incendio del campo, è ospitato nei locali della ex Rossi Sud.

Nella giornata di ieri, in una conferenza stampa organizzata dal Comune e dalla stessa associazione, è stato dunque illustrato il regolamento che stabilirà precise regole nell'accoglienza temporanea degli ospiti all'interno del nuoco Centro di autonomia alloggiativa di prossima realizzazione. Il Caa sarà attrezzato con moduli abitativi e al suo interno verrà promossa "l’inclusione sociale attraverso strumenti di partecipazione, di co-programmazione e di sostegno all’autonomia, finalizzata all’accoglienza temporanea degli ospiti tenuto conto dei principi e delle norme italiane e internazionali". Al Centro, privo di ogni connotazione etnica, potranno accedere cittadini italiani e stranieri in certificato disagio socio-economico anche se, considerata l’attuale emergenza abitativa, le prime a farvi ingresso saranno appunto le famiglie già presenti al momento dell’incendio che ha distrutto l’insediamento di Al Karama lo scorso 2 luglio.

L’ingresso sarà condizionato alla stipula di un "Patto di Responsabilità", in cui verranno riportati i reciproci impegni dell’amministrazione comunale e i soggetti firmatari, e di un Patto di Inclusione Sociale personalizzato. Per la sua implementazione saranno destinate risorse economiche finalizzate a realizzare progetti per l’inclusione abitativa, il supporto scolastico per i minori e anche l'accompagnamento al lavoro. Il Caa, gestito da una commissione di gestione, sarà caratterizzato dalla provvisorietà con un’accoglienza che non sarà superiore ai 18 mesi e che, grazie a specifiche misure economiche di sostegno abitativo per ciascun nucleo familiare, si concluderà con l’ingresso della famiglia in un’abitazione convenzionale.

"E’ l’inizio di un percorso nuovo che trae origine dall’esigenza di risolvere un’emergenza sociale - spiega il commissario Carmine Valente - ma si spinge ben oltre proponendo, a differenza delle soluzioni del passato, un sistema di accoglienza che mira a responsabilizzare gli ospiti e a renderli partecipi del percorso di autonomia abitativa". Per Carlo Stasolla, dell'Associazione 21 luglio, "quella del Centro di autonomia abitativa rappresenta una risposta innovativa e soprattutto non discriminatoria, una struttura che potrà diventare nel tempo, se gestita secondo i principi riportati nel Regolamento, una risorsa importante per un territorio dove l’emergenza abitativa, in primis quella che riguarda i braccianti agricoli, rappresenta forse il primo ostacolo ad una loro effettiva e reale inclusione sociale".