Direzione investigativa antimafia: da nord a sud le mani dei clan sul territorio

“Le organizzazioni criminali operanti in provincia di Latina hanno connotato nel tempo questo territorio assimilandolo per caratteristiche, seppur in scala minore, a quello della Capitale. Anche qui, infatti, le numerose proiezioni delle mafie tradizionali hanno condotto alla ricerca di un sostanziale equilibrio con le ben radicate formazioni delinquenziali autoctone, caratterizzate da spiccata autonomia, notevole caratura criminale e capacità di influire in modo determinante sul tessuto socio-economico locale”. E’ questo lo scenario criminale di Latina così come delineato dalla Relazione della Direzione Investigativa Antimafia relativa al primo semestre 2023, presentata ieri dal Ministro dell’Interno. Nel capitolo dedicato alla provincia di Latina spiccano tra le attività illecite lo spaccio di sostanze stupefacenti, la detenzione abusiva di armi, i reati ambientali, il riciclaggio, l’usura e le estorsioni.

La gestione dei rifiuti e lo sfruttamento del lavoro

Nell’ambito dell’economia legale sono state riscontrate attività di illecita gestione e smaltimento dei rifiuti, forme di sfruttamento lavorativo soprattutto nei confronti di manovalanza di origine straniera, non di rado coinvolta anche nel compimento di attività illecite. Nell’ottobre 2022,ariprova dell’interesse della criminalità nel settore dei rifiuti, la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca emesso dal Tribunale di Roma, per un valore complessivo di 10 milioni di euro, a carico di imprenditori attivi nel settore immobiliare e in quello della gestione dei rifiuti, coinvolti nell’operazione denominata “Dark Side” 78 condotta dalla polizia che ha ricostruito una serie di irregolarità da parte di un sodalizio dedito all’illecito smaltimento deirifiuti, responsabile di numerosi sversamenti abusivi anche di sostanze tossiche, nell’area tra Latina e Aprilia. Fra i principali reati contestati figurano il traffico illecito continuato di rifiuti, la realizzazione di una discarica non autorizzata in una zona di Aprilia, la gestione di rifiuti non autorizzata e l’inquinamento ambientale.

I clan del capoluogo pontino

Uno spazio particolare è stato riservato alla consolidata presenza dei gruppi criminali locali rispetto ai quali di sottolinea una convergenza di interessi fra mafie tradizionali e gruppi autoctoni quali i Di Silvio, Ciarelli e Travali che ha dato vita, sottolineano gli investigatorio della Dia, ad una" peculiare fenomenologia criminale nella quale le consorterie locali continuerebbero a mantenere un ruolo sempre più centrale". Il forte impatto della criminalità organizzata sul contesto socio-economico della provincia di Latina era chiaramente emerso già all’esito delle operazioni “Alba Pontina” e “Alba Pontina 2”, che contestando l’aggravante del metodo mafioso,hanno ricostruito le diversificate attività illecite poste in essere con metodi intimidatori dal gruppo DiSilvio-Travali. A riprova di tale situazione c'è la setenenza con la quale il 25 gennaio 2023 il Tribunale di Roma ha inflitto condanne per complessivi 160 anni di reclusione a carico di 19 imputati che hanno scelto il rito abbreviato: anche in questo caso sono state riconosciute nell'azione del clan Di Silvio le caratteristiche specifiche dell'azione mafiosa. Il processo era scaturito da un’altra articolata attività di polizia giudiziaria coordinata dalla Dda e conclusa dalla polizia a ottobre 2021, denominata “Scarface”, che ha consentito di arrestare 33 persone appartenenti al gruppo Di Silvio. Anche in questo caso è stata acclarata l’esistenza di un’organizzazione su base familiare, radicata a Latina e operante su una vasta area del territorio pontino, che aveva imposto condizioni di assoggettamento e omertà quali dirette conseguenze della forte intimidazione derivante dal vincolo associativo.

Il sud della provincia

Per quanto riguarda l’area di Gaeta, Formia, Minturno, e in genere tutto il basso litorale laziale, gli investigatori tornaro a rilevare la presenza delle organizzazioni crminali di matrice campana, e in particolare dei Bardellino e dei Casalesi. Anche le complesse operazioni di riciclaggio poste in essere dal clan Moccia hanno talvolta coinvolto e sfruttato aziende operanti nel capoluogo pontino, mentre gli interessi in quest’area dei Mallardo e Di Lauro "hanno privilegiato il settore degli investimenti immobiliari. Il clan Gagliardi-Fragnoli originario della confinante Mondragone - si legge ancora nella relazione - già in passato avrebbe esteso la propria influenza alle limitrofe zone del basso Lazio, come anche il gruppo D'Alterio, contiguo a contesti criminali sia di matrice campana che autoctoni, noto per i reiterati tentativi di interferenza nella gestione del mercato ortofrutticolo di Fondi, considerato fra i centri agroalimentari più grandi d’Europa". Tra le operazioni di polizia che hanno interessato quell'area si ricorda quella del marzo 2023 con l'arresto di due personee, originari della provincia di Napoli e residenti nei Comuni del basso Lazio,che avrebbero esercitato continue pressioni e illegittime pretese su un imprenditore facendo ricorso a messaggi fortemente intimidatori, vantando asseriti legami con il clan Bardellino, conosciuto in quel contesto locale dalle cronache giudiziarie anche per gli interessi illeciti su quel territorio e in particolare per l’influenza esercitata nelle zone di Formia e Gaeta.

Il nord della provincia

Con riferimento ai sodalizi di matrice‘ndranghetista, le note inchieste “Propaggine” e “Tritone”83 hanno confermato gli interessi in quest’area delle ‘ndrine Alvaro e Carzo come documentato dalla presenza nell’hinterland di Latina ed Aprilia di due personaggi, entrambi originari della provincia reggina, colpiti da provvedimento restrittivo. Si registrerebbero, inoltre, gli interessi delle cosche Tripodo, Romeo, La Rosa, Bellocco e Commisso le quali sono alla continua ricerca di strategiche forme di collaborazione con gruppi criminali autoctoni.