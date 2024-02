Il reparto carabinieri biodiversità di Fogliano saluta il luogotenente Roberto Mayer

Il luogotenente carica speciale Roberto Mayer, per anni addetto al Centro di recupero animali selvatici di Fogliano, va in pensione. Il militare, che ha portato a termine il periodo di servizio istituzionale espletato per la maggior parte nel Corpo forestale dello Stato, è stato ricevuto dal comandante del reparto carabinieri Biodiversità di Fogliano, la tenente colonnello Sandra Di Domenico.

Mayer si è dedicato per anni, con particolare attitudine e professionalità, alla tutela degli animali selvatici. Arruolatosi nel Corpo forestale dello Stato, ha frequentato nel 1988 il corso come allievo agente forestale presso il centro di addestramento di Sabaudia e ha, successivamente, lavorato presso gli uffici dell’ex Azienda di Stato delle foreste demaniali di Sabaudia confluiti poi nel reparto carabinieri Biodiversità di Fogliano.

La sua formazione si è estesa in vari settori tra cui quello legale e ammnistrativo, di specializzazione di cavaliere, di protezione civile,di educazione ambientale con i corsi di formazione di “Interpreti della natura” e di “Fisica, atmosfera, meteo e scienze ambientali”. Dall’istituzione nel 2002, a Sabaudia, del reparto a cavallo del Corpo forestale, il luogotenente Mayer ne è rimasto responsabile fino all’anno 2017. Ma è soprattutto la formazione e l’esperienza maturata nel Centro di recupero di animali selvatici di Fogliano che lo hanno reso costante riferimento sul territorio. Mayer si è prodigato anche oltre i limiti del servizio e ha affrontato,con slancio e passione, ogni situazione di emergenza legata ad animali in difficoltà. Insignito di lodi e benemerenze, si è distinto in special modo nell’ambito dell’accoglienza e del recupero di esemplari di fauna selvatica e nlla loro reintroduzione nell’ambiente naturale,spesso effettuata insieme a giovani e scolaresche per la sensibilizzazione al rispetto degli animali.