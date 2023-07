Processo 'Reset', nel processo ai Travali approdano in aula chat Facebook e telefonate dei due pentiti

Ancora scintille tra accusa e difesa nel processo ‘Reset’ che vede sul banco degli imputati per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, estorsioni aggravate anch’esse dal metodo mafioso Angelo Travali, Salvatore Travali, Costantino Cha Cha Di Silvio, Gian Luca Ciprian, Alessandro Zof, George Valeriu Cornici, Luigi Ciarelli, Davide Alicastro, Ermes Pellerani, Cristian Battello, Fabio Benedetti, Antonio Giovannelli, Silvio Mascetti, Alessandro Anzovino, Antonio Peluso e Valentina Travali.

Nell’ultima udienza ha depositato, come richiesto dai legali degli imputati - gli avvocati Angelo Palmieri, Giancarlo Vitelli, Alessia Vita, Sandro Marcheselli, Alessandro Farau, Italo Montini, Marta Censi, Francesca Roccato, Silvia Siciliano, Gaetano Marino, Stefano Iucci, Amleto Coronella - il pubblico ministero della Direzione distrettuale antimafia ha provveduto a depositare la documentazione relativa alle chat Facebook e ai tabulati telefonici relativi ai due collaboratori di giustizia Riccardo Pugliese e Agostino Riccardo e la difesa ha quindi chiesto un rinvio per poter esaminare il materiale documentale prima di contro esaminare non soltanto i pentiti ma anche l’allora dirigente della Squadra mobile Pontecorvo e altri testi citati dall’accusa. Il Tribunale presieduto dal giudice Laura Morselli ha quindi rinviato il processo al 13 ottobre prossimo.

L'inchiesta 'Reset' condotta dalla Questura di Latina nel febbraio 2021 aveva portato a smantellare il clan Travali con l'emissione di 19 ordinanze di custodia cautelare, risultato anche delle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia della Dda.