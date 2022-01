Operazione 'Reset', a giudizio per associazione a delinquere 31 persone del clan Travali

Il giudice per le indagini preliminare di Roma Monica Ciancio ha rinviato a giudizio 31 persone coinvolte nell’indagine ‘Reset’ che a febbraio 2021 ha sgominato un’organizzazione criminale del capoluogo pontino che faceva capo alla famiglia Travali e a Costantino Cha Cha Di Silvio.

Il processo si aprirà davanti alla Corte di Assise di Latina il 1 marzo prossimo e vedrà sul banco degli imputati, tra gli altri, Angelo Travali, Salvatore Travali, Costantino Di Silvio detto Cha Cha, Gian Luca Ciprian, Alessandro Zof, George Valeriu Cornici, Luigi Ciarelli, Davide Alicastro, Ermes Pellerani, Cristian Battello, Fabio Benedetti, Antonio Giovannelli, Silvio Mascetti, Alessandro Anzovino, Antonio Peluso e Valentina Travali.

Per loro le accuse sono a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, numerose estorsioni aggravate anch’esse dal metodo mafioso oltre all’omicidio, aggravato dalla finalità di agevolazione mafiosa, di Nicolas Adrian Giuroiu, ucciso a Latina nel marzo 2014 e per il quale sono già stati condannati in via definitiva Manuel e Mirko Ranieri e Ionut Adrian Ginca, E’ stato inoltre disposto il non luogo a procedere per Giuseppe Travali essendo deceduto nel frattempo mentre Francesco Viola e Giovanni Ciaravino hanno chiesto di essere processati con rito abbreviato e compariranno quindi davanti al gip il 14 aprile prossimo.

L’operazione, condotta dalla Squadra mobile di Latina e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, grazie alle rivelazioni dei pentiti Agostino Riccardo e Renato Pugliese, ha consentito di portare alla luce le attività del clan Travali quali lo spaccio di droga, le estorsioni, l’usura, la detenzione di armi, attività che, come è emerso dalle indagini, erano in grado di gestire anche dal carcere.