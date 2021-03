Restaurata la fontana di Oriolo Frezzotti in Piazza della Libertà a Latina

Sono terminati i lavori di restauro della fontana di Oriolo Frezzotti di Piazza della Libertà. Dopo molti mesi ieri, 18 marzo, è stata rimossa la recinzione e il sindaco Damiano Coletta ha effettuato un sopralluogo insieme all'assessore Emlio Ranieri. alla dirigente del servizio Decoro Micol Ayuso e all'architetto Angelo Marafini, direttore dei lavori.

"È un altro luogo storico di Latina - ha commentato il primo cittadino - che torna a splendere. Siamo dispiaciuti di non poter condividere con i cittadini questo momento a causa delle restrizioni rese necessarie dalla pandemia. Ma siamo certi che presto anche questa piazza e questa fontana torneranno ad essere un luogo di incontro e di vita sociale per tanti latinensi". Fino al 27 marzo la fontana sarà illuminata di giallo per il mese della prevenzione dell'endometriosi.