Riapre il centro Morbella, Lepori: "Corsa contro il tempo per garantire ai commercianti di lavorare"

Il centro commerciale Morbella può riaprire. La decisione è stata comunicata oggi, 6 agosto, dall'assessora alle Attività produttive del Comune Simona Lepori. La struttura era stata chiusa con un'ordinanza del Comune il 23 luglio scorso, in seguito a un sopralluogo dei vigili del fuoco che avevano giudicato non sicuri alcuni interventi che erano stati eseguiti nel centro.

"È stata una corsa contro il tempo - ha precisato l'assessora Simona Lepori - per poter garantire ai commercianti di tornare al lavoro già da questo fine settimana. Nella mattinata di oggi gli operatori hanno presentato la Scia ai vigili del fuoco e comunicato al Suap l’avvenuto deposito. Gli uffici si sono subito attivati affinché il centro potesse riaprire oggi stesso grazie all’ordinanza numero 219 del 6 agosto, pubblicata poco fa sull’Albo Pretorio. Sono molto soddisfatta per quanto fatto e ringrazio come sempre l’ufficio per il lavoro svolto con tanta abnegazione. Auguro una pronta ripresa agli operatori del centro Morbella che celermente hanno espletato tutti i passaggi per mettere in sicurezza la struttura".