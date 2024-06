Abusi sessuali sugli alunni minorenni, chiesta una condanna a 9 anni e 4 mesi per il prof pedofilo

Nove anni e quattro mesi di carcere. E' questa la condanna richiesta dal pubblico ministero Giorgia Olrando per Alessandro Frateschi, il professore di religione, ex docente presso il liceo scientifico "Majorana" di Latina ed ex diacono accusato di abusi sessuali su cinque ragazzini minorenni.

L'insegnante ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato per poter usufruire dello sconto di un terzo della pena e questa mattina nel corso dell'udienza preliminare davanti al gup Laura Morselli la parola è passata al rappresentante dell'accusa. In una lunga requsitoria durata oltre due ore il pm ha ricostruito la delicata vicenda nella quale è stato coinvolto l'uomo, finito agli arresti domiciliari una prima volta a luglio dello scorso anno con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un minore e tentata violenza sessuale ai danni di altri tre ragazzi, studenti del liceo dove lui insegnava. Secondo l'accusa "approfittando del proprio ruolo di insegnante di religione, dapprima instaurava un rapporto confidenziale con i suoi alunni e poi incominciava un intenso rapporto telematico intrattenendo comunicazioni a sfondo sessuale tramite social network, nonché in diverse occasioni cercava con loro il contatto fisico con la finalità di agire loro violenza di tipo sessuale”. Quando i ragazzi si sono resi conto che le sue attenzioni non erano normali hanno bloccato ogni contatto, informato le famiglie e poi denunciato il caso prima agli altri insegnanti e poi alle autorità competenti. Nel frattempo altre vittime avevano trovato il coraggio di raccontare di avere vissuto esperienze analoghe tante che a suo carico era stata emessa una seconda misura di custodia cautelare.

Oggi la penultima udienza del processo nel quale le vittime del 50enne si sono cotituite parte civile con l'avvocato Nicodemo Gentile così come la Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni. A conclusione della requisitoria con la quale il pm ha chiesto la condanna a 9 anni e quattro mesi l'udienza è stata aggiornata al 12 luglio quando la parola passerà alle parti civili e poi ai legali di Frateschi, gli avvocati Donatello Donofrio e Carlo Fusco prima che il giudice entri in camera di consiglio per la sentenza.