Lotta alle occupazioni abusive: due immobili di viale Nervi restituiti all'Ater

Due alloggi popolari sono stati restituiti all'Ater da parte della divisione anticrimine della questura. I due appartamenti che si trovano nella palazzina di viale Pierluii Nervi erano stati oggetto di un'occupazione abusiva e solo lo scorso novembre erano stati liberati dopo un sequestro preventivo disposto dalla procura di Latina.

Venerdì scorso si è proceduto dunque alla restituzione all'Ater degli immobili, che ora potranno essere di nuovo destinati alle famiglie che ne hanno bisogno e che sono regolarmente in graduatoria per un alloggio popolare.

“L’attività di contrasto alle occupazioni abusive – afferma il presidente dell’Ater Enrico Dellapietà – posta in essere in sinergia con la questura di Latina prosegue in modo proficuo. Era da tempo che non si registravano fenomeni di occupazione nel comune capoluogo. Per questo è stato importante intervenire subito al fine di dare un segnale di presidio del fenomeno e dare risposta a chi legittimamente attende l’assegnazione di un alloggio popolare. Ringrazio ancora una volta il questore di Latina e l’autorità giudiziaria per l’attività posta in essere e, attraverso il direttore generale Paolo Ciampi, il personale dell'Ater di Latina sempre attento alle azioni a tutela del nostro patrimonio.”