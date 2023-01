Via Massaro trasformata in una discarica a cielo aperto

Una strada trasformata in una discarica a cielo aperto in cui viene gettato di tutto. Parliamo di via Massaro, a Latina, e la denuncia arriva dall'ex consigliere comunale di FdI Gianluca Di Cocco: “Comprendo le difficoltà di Abc, alle prese con il nuovo piano industriale per il porta a porta - commenta - ma l’inciviltà dei cittadini sta trasformando i tre chilometri di via Massaro in una vera e propria discarica".

Lungo la strada vengono abbandonati anche materiali edili di scarto, oltre a plastica, carta, vetro e molto altro. "Ho letto come l'azienda speciale abbia conteggiato circa 150 multe nel 2022 per l'abbandono illegale o irregolare di rifiuti - continua Di Cocco - Ebbene mi sembra davvero poco, perché la situazione che è sotto gli occhi di tutti è allarmante. Come via Massaro, in altre strade dei nostri borghi e della nostra ampia periferia la situazione è la stessa. Bisogna studiare un sistema per contrastare questo di inciviltà assoluta. Bisogna controllare e punire con regolarità chi si macchia di questi reati. Dobbiamo lavorare tutti insieme affinché vengano individuati i responsabili e puniti, perché non è più possibile tollerare questo tipo di reati".