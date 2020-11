Ripristinato il mezzo busto di Sandro Pertini in via Don Morosini

E' stato ripristinato il mezzo busto del presidente Sandro Pertini in via Don Morosini, a Latina. L'opera della scultrice moldava Natasha Bozharova era stata danneggiata lo scorso mese di marzo in seguito ad un incidente che aveva coinvolto un mezzo di Abc.

"In questo luogo - ha detto il sindaco Damiano Coletta - ricordiamo uno dei padri della Repubblica italiana che si è battuto in prima persona per affermare i valori della libertà e della democrazia". Insieme al primo cittadino e all'autrice dell'opera, erano presenti il presidente della commissione Cultura Fabio D'Achille e Giancarlo Luciani che ha portato i saluti di Pietro Pierri, vicepresidente nazionale della Fondazione Sandro Pertini di Firenze.