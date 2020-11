Progettazione europea, Forte sollecita l'istituzione di un assessorato comunale

“Lavoriamo per istituire assessorato comunale dedicato alla progettazione europea”. La proposta arriva dal consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Forte il quale sottolinea come “le risorse destinate alla ripartenza sono un treno da non perdere per i territori. La progettazione nazionale e regionale – spiega - sta facendo passi avanti come dimostra il già corposo piano della Regione presentato al Governo ma ora si chiede un cambio di passo anche agli enti locali. L’amministrazione comunale di Latina deve avere un assessore dedicato alla progettazione europea, che si impegni, supportato da una struttura adeguata, ad intercettare ogni risorsa possibile”.

Secondo Forte un assessorato comunale al recovery è necessario anche per la trasversalità dei temi di cui può occuparsi e per le risorse europee alle quali può attingere anche per progetti di vasta scala, in cui Latina può essere il capofila alleandosi virtuosamente con mondo delle imprese, della ricerca, con le professioni e le categorie produttive. “Serve un cambio di passo e di mentalità conclude il consigliere regionale - all’assessorato all’Europa si chiederà necessariamente un contatto stabile con le istituzioni europee e con le agenzie che sono il motore di tutti nuovi bandi europei necessario per rispondere alle call in maniera ottimale”.