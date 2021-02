Rissa in centro a Latina all'esterno di un bar: indagini in corso della polizia

L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, 8 febbraio. Quando le pattuglie della Volante sono intervenute in Piazza del Mercato quasi tutti i partecipanti si erano già dileguati

Rissa in pieno centro questa sera, 8 febbraio, a Latina. E' accaduto in Piazza del Mercato all'esterno del bar Old Tom Cafè. Due gruppi di persone sono venuti alla mani scatenando il panico.Alcune persone sarebbero rimaste ferite. Ancora da chiarire il movente del violento litigio.

Una chiamata al 113 ha segnalato l'accaduto e rapidamente sul posto sono sopraggiunte le pattuglie della squadra volante. All'arrivo degli agenti però i partecipanti alla rissa si erano già dileguati e i poliziotti hanno interrogato le uniche due persone rimaste sul luogo per carcare di ricostruire quanto accaduto.

Sono in corso ulteriori accertamenti anche per rintracciare gli altri responsabili.