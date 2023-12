Rissa a Latina: gli aggressori scappano, i carabinieri trovano la vittima e diverse auto danneggiate

I carabinieri sono intervenuti a Latina ieri sera, mercoledì 6 dicembre, in seguito alla segnalazione di una rissa poco lontano dal centro. All'arrivo dei militari nel luogo indicato dalla chiamata al 112 tutte le persone coinvolte si erano però già dileguati e degli aggressori non c'era più traccia.

L'unica persona rimasta era la vittima, un cittadino di nazionalità tunisina, in Italia senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia alle spalle come accertato dai carabinieri. L'uomo, ferito per i colpi ricevuti, ha dovuto fare ricorso alle cure mediche degli operatori del 118. Sul posto, con l'ausilio degli agenti della polizia locale, è stato accertato il danneggiamento di diverse auto in sosta, evidentemente colpite durante la colluttazione. Le indagini sono tuttora in corso per identificare i partecipanti.