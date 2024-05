Rissa in piazza del Popolo, un uomo picchiato e colpito al volto con una sedia

Un uomo riverso a terra, ferito al volto. Poco lontano un altro che, alla vista della polizia, ha urlato qualcosa in arabo e poi ha cercato di darsi alla fuga. E' la situazione trovata dagli agenti della squadra volante intervenuti nella notte in Piazza del Popolo dopo aver ricevuto una segnalazione dal 112.

Il fuggitivo è stato immediatamente bloccato. Dai successivi accertamenti è emerso che i due uomini, entrambi stranieri e senza fissa dimora, avevano avuto poco prima una discussione avvenuta alla presenza della compagna dell'uomo aggredito. E' stato poi quest'utlimo a riferire ai poliziotti che nelle prime ore della serata era scoppiato un litigio con un gruppo di tunisini e in seguito uno dei componenti l'aveva aggredito con calci e pugni costringendolo a rifugiarsi in un bar. Anche qui però era stato picchiato con una sedie e ferito al volto, davanti agli occhi della compagna.

Condotto in auto dai poliziotti, l'aggressore ha iniziato a dimenarsi, in visibile stato di agitazione, dando calci e testate al separatore in plexiglass dell’auto di servizio e continuando ad avere un comportamento violento e minaccioso verso il poliziotto che tentava di riportarlo alla calma, tanto da costringerlo a usare lo spray in dotazione alle forze dell'ordine. Alla fine vittima e aggressore sono stati soccorsi dal 118 e trasportati all'ospedale Goretti di Latina. A carico del secondo è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.