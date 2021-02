Calci e pugni nel pub, due pregiudicati denunciati per rissa e lesioni

Sono stati individuati e denunciati alcuni dei protagonisti di una rissa avvenuta in un locale del centro di Latina alcuni giorni fa. Si tratta di R.D., 39 anni e M.M.40 anni, entrambi con precedenti penali e ora chiamati a rispondere di rissa e lesioni.

La vicenda oggetto di accertamenti risale a lunedì quando i poliziotti della Questura sono intervenuti in un locale del centro in seguito ad una chiamata che segnalava una rissa tra giovani in corso. Sul posto gli agenti della Squadra Volante pur non avendo trovato nulla di quanto segnalato hanno comunque identificato alcuni ragazzi presenti in quel momento ed hanno iniziato una attività di indagine.

Il primo passo investigativo ha condotto i poliziotti a raccogliere le testimonianze dei giovani presenti, il cui racconto, insieme alle diverse risultanze investigative raccolte, ha permesso di individuare due noti pregiudicati del capoluogo, quali autori della aggressione avvenuta nei confronti di alcuni giovani, colpiti con calci e pugni. Oggi l’arresto mentre le ragioni della rissa sono ancora al vaglio degli investigatori.