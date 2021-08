Litigano e si picchiano violentemente in via Aspromonte, in tre denunciati per rissa

Si sono picchiati violentemente fino a quando non è intervenuta la Polizia a farli smettere. E’ accaduto in via Aspromonte, nei pressi della Casa Circondariale di Latina, dove una pattuglia della Volante è arrivata in seguito alla segnalazione di una violenta lite in strada.

Quando gli agenti sono arrivati c’erano tre uomini che si stavano picchiando e che hanno smesso al sopraggiungere delle forze dell’ordine. Dopo aver calmato gli animi, non senza fatica, i poliziotti sono riusciti a riscostruire le modalità dello scontro: da un lato c’erano padre, madre e figlio, dall’altro un loro conoscente con il quale era iniziata una discussione verbale poi degenerata al punto tale che i tre uomini che sono passati alle vie di fatto, colpendosi con calci e pugni.

Due dei protagonisti sono stati medicati presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Una volta condotti presso gli uffici della Questura i protagonisti hanno raccontato che la lite è stata originata da futili motivi, e si sono accusati reciprocamente di passati episodi di insulti e offese.

D’intesa con il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica le tre persone in argomento sono state denunciate in stato di libertà con l’accusa di rissa.