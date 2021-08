Rissa in via Corridoni, interviene la polizia: giovane soccorso e identificato. Indagini in corso

Il costante pattugliamento delle zone della città di Latina considerate più "sensibili" e a rischio ha permesso ai poliziotti della squadra volante di evitare che una lite fra cittadini stranieri potesse degenerare. I poliziotti sono intervenuti in particolare in via Corridoni, quartiere Nicolosi, dove hanno identificato e soccorso un giovane originario della Guinea.

Come accertato dagli agenti il ragazzo si era reso protagonista di una rissa con alcuni coetanei provenienti dal Marocco, nata per futili motivi. Ulteriori indagini sono ancora in corso per ricostruire quanto accaduto e rintracciare e identificare tutti gli altri partecipanti.

I poliziotti del commissariato di Cisterna sono poi intervenuti a Cori, prestando ausilio a una pattuglia dell'Arma dei carabinieri che cercava di contenere le intemperanze di un uomo in evidente stato di ebbrezza alcolica. Per il soggetto, già gravato dalla misura di prevenzione dell'avviso orale del questore di Latina, è stato adottato il foglio di via obbligatorio con divieto di fare ritorno nel comune di Cori per tre anni.