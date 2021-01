Rissa e aggressione nel pub, cinque "Daspo Willy" nei confronti dei ragazzi violenti

Il Questore di Latina ha firmato cinque Daspo Willy nei confronti di altrettanti ragazzi protagonisti della violenta lite scoppiata in un pub del capoluogo pontino a novembre scorso e già destinatari di una denuncia penale.

Il "Daspo Willy", norma introdotta dopo i tragici fatti del settembre scorso a Colleferro quando un branco di teppisti aggredì ed uccise il giovane Willy Monteiro Duarte, rende possibile tenere lontano da bar e locali pubblici persone socialmente pericolose, che hanno commesso reati o preso parte a disordini all'interno o nelle immediate vicinanze di locali, oppure altri delitti contro la persona o il patrimonio, anche aggravati dalla discriminazione e dall’odio razziale.

La vicenda che ha indotto il Questore a procedere in tal senso risale al 15 novembre 2020 quando i poliziotti sono dovuti intervenire presso un locale nella zona dei pub, l'Eight di via Battisti, per una violenta lite tra numerosi giovani, che hanno messo a soqquadro l’intero esercizio pubblico con lancio di bicchieri, sedie, tavoli, posate: all’arrivo della Polizia, a terra c’erano due persone ferite per lesioni da arma da taglio. Le successive indagini della Squadra Mobile, partite dalla visione dei filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza del locale, hanno consentito di individuare e denunciare alla Procura della Repubblica cinque persone – quattro ragazzi ed una ragazza – che avevano preso parte al ferimento dei due coetanei. Dopo la denuncia penale ora è arrivato il Daspo che vieta ai cinque violenti di frequentare o anche solo di avvicinarsi, per un anno, a locali pubblici quali pub, bar e ristoranti nonché a locali di pubblico intrattenimento quali discoteche, locali notturni, locali da ballo di Latina. Se violassero il provvedimento adottato nei loro confronti, i cinque rischierebbero da 6 mesi a 2 anni di carcere ed una multa che va da 8mila a 20mila euro.