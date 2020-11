Rissa in zona pub a Latina: due ragazzi feriti. Indagini in corso della polizia

Rissa e feriti ieri, domenica 15 novembre, in un locale della zona pub di Latina. Tutto è accaduto all'Eight di via Battisti. Due gruppi di ragazzi si sono fronteggiati poco prima dell'orario di chiusura del locale. Si sono sentite delle urla e poi si è passati dalle parole ai fatti. Sono volate bottiglie e bicchieri e poi qualcuno ha chiamato le forze dell'ordine. All'arrivo degli agenti della squadra volante sul posto i due gruppi di giovani si erano già dileguati e nel locale sono rimasti solo due ragazzi feriti.

Entrambi sono stati accompagnati in ospedale dove le ferite e i tagli sono stati medicati. Più tardi, in serata, i due sono stati convocati negli uffici della questura per ricostruire quanto accaduto. Stando alle prime informazioni avrebbero spiegato di non conoscere gli aggressori. La polizia intanto ha acquisito le immagini delle telecamere del locale e analizzerà i filmati che riprendono l'intera sequenza della lite e della rissa.