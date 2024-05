Lieto fine: l'anziano che si era allontanato da casa e perso è stato ritrovato

Pericolo scampato. E' una storia a lieto fine quella di Arnaldo Passerini, 92 anni, la cui scomparsa, nella mattinata del 30 maggio, ha tenuto la famiglia con il fiato sospeso fino al pomeriggio di oggi. L'uomo, residente a Borgo Piave, si era allontanato con la sua auto, una Skoda Fabia. I figli lo avevano sentito l'ultima volta intorno alle 13, poi di lui si sono perse le tracce. Il cellulare si è spento e i parenti non hanno più avuto modo di rintracciarlo.

Invano lo hanno cercato nel borgo e in diversi quartieri della città, tanto da segnalare la sua scomparsa ai carabineiri. La storia si è però conclusa nel migliore dei modi. L'anziano questo pomeriggio ha riabbracciato i familiari. E' stato infatti ritrovato nei pressi della Pontina, non molto lontano da casa sua. Probabilmente, guidando, aveva finito con il perdere l'orientamento. E' molto provato, ma in buone condizioni fisiche.