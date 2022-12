Controlli rafforzati per le festività, Acampora: "Imprese sentinelle della legalità"

Controlli rafforzati per la legalità in vista delle festività natalizie. Il presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina Giovanni Acampora, accompagnato dal segretario generale Pietro Viscusi, ha partecipato a un incontro che si è tenuto in prefettura. Una riunione operativa, alla presenza del prefetto Maurizio Falco, dei vertici delle forze dell'ordine, del commissario straordinario del Comune di Latina e dei sindaci e rappresentanti dei comuni di Fondi, Gaeta e Formia.

"Sono assolutamente concorde - ha spiegato il presidente Acampora - con l’idea che, nel reciproco riconoscimento del ruolo delle diverse Istituzioni, sia doveroso unire le forze per garantire la sicurezza e il contrasto all’illegalità. L’ente camerale che rappresento, insieme alle associazioni datoriali e a tutte le imprese può dare un grande contributo a questa causa. Chi opera sul territorio può e deve essere una ‘sentinella’ in grado di prevenire eventuali illeciti, proprio perché ha una percezione concreta di quello che realmente accade. In un momento così complesso – ha aggiunto - noi tutti dobbiamo unirci alle forze dell’ordine e alla prefettura perché le vicine festività natalizie e le celebrazioni per i 90 anni della città di Latina siano l’occasione per recuperare un clima di serenità".

"La Camera di Commercio, colgo questa opportunità per ribadirlo - ha dichiarato ancora Acampora - è vicina ai sindaci che, come il mondo imprenditoriale, stanno affrontando una fase difficile. L’auspicio è che le risorse messe a disposizione con il bando rivolto ai Comuni, appena pubblicato, possano contribuire ad arricchire i programmi delle manifestazioni sul territorio. Stiamo lavorando affinché si possa tornare ad organizzare appuntamenti di rilievo, in grado di richiamare anche flussi turistici importanti. Oltre a creare queste opportunità però occorre operare in un contesto di sicurezza, nel quale ognuno di noi sia sentinella dell’ordine comune”.

Proprio nelle scorse settimane il prefetto di Latina Maurizio Falco aveva convocato una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza dopo un episodio legato alla movida violenta avvenuto a Formia. In quel contesto si era posta l'attenzione sulla necessità di avere la massima collaborazione anche dagli esercenti. Ora un analogo discorso, in previsione delle festività imminenti, si allarga a tutti i maggiori centri della provincia, con l'obiettivo di creare una rete e una sinergia tra istituzioni e garantire sicurezza e legalità sul territorio.