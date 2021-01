Guasto all'altezza di Cisterna: ritardi sulla linea Roma-Napoli. Tecnici al lavoro

Problemi alla circolazione ferroviaria nella mattinata di oggi, 18 gennaio, sulla linea Roma-Napoli via Formia. Il traffico è tornato regolare intorno alle 8.10 ma i convogli in viaggio hanno registrato rallentamenti e ritardi fino a 30 minuti. Intorno alle 7 di oggi si è infatti verificato un guasto alla linea all'altezza di Cisterna, che ha richiesto l'intervento dei tecnici di Rfi per ripristinare i collegamenti e consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

I tre ni coinvolti sono stati il regionale Napoli Centrale - Roma Termine delle 5.10, il treno da Termini diretto a Minturno delle 6.36, il regionale da Roma a Napoli Centrale delle 6.56 e quello delle 7.01 e anche il regionale delle 7.06 da Roma Termini per Latina.

L'intervento dei tecnici ha permesso di ripristinare il traffico dopo le 8 e la situazione sta tornando alla normalità.