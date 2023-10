Ruote dell'auto squarciate a una maestra della primaria di Piazza Dante

Un episodio inquietante avvenuto ieri mattina a Latina, in Piazza Dante. Intorno alle 14, all'uscita da scuola, una maestra che insegna nella scuola primaria ha trovato le ruote della sua auto squadrciate, tre su quattro. La vettura era stata parcheggiata a poca distanza dall'istituto e la docente si è accorta di quanto era accaduto dopo aver ripreso l'auto.

Non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario, commesso durante l'orario di lezione. L'insegnante, allarmata, si è rivolta alla vicina caserma dei carabinieri per denunciare tutto e ora sul caso i militari hanno aperto un'indagine. Raccolta la testimonianza della docente, si sta cercando di fare luce sui fatti per identificare il responsabile.