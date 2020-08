Carabinieri in azione sulle strade a Latina e Sabaudia: otto denunciati, perquisizioni e multe

Controlli serrati nelle giornate del 14 e 15 agosto a Latina e Sabaudia. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Latina insieme ai militari della stazione di Sabaudia hanno presidiato le aree più a rischio e le strade per garantire la sicurezza della viabilità dovuta al maggiore flusso turistico e all’aumento del traffico veicolare nelle località balneari.

Nel corso del servizio, sono state denunciate quattro persone tra i 24 e i 38 anni per guida in stato di ebbrezza. Altri due giovani di 28 e 23 anni sono stati denunciati per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere: il primo aveva una mazza da baseball e un teaser elettrico, mentre il secondo è stato trovato in auto in possesso di un manganello di metallo lungo 60 centimetri. Deferito in stato di libertà anche un 50enne del capoluogo per violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sequestrate e sottrazione o danneggiamento di cose sequestrate: è stato infatti fermato alla guida di un’auto che era stata sottoposta a sequestro amministrativo. Denunciato infine un 30enne di Terracina per detenzione ai fini di spaccio per il possesso di 9 involucri di cocaina e di 175 euro considerati provento dell’attività di spaccio. Nello stesso contesto sono stati segnalati alla Prefettura sette ragazzi tra i 20 e il 27 anni per possesso di marijuana e hashish per uso personale.

Il bilancio complessivo è di 68 persone identificate, 48 mezzi controllati, 11 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, cinque perquisizioni personali, un’auto sequestrata, sei patenti ritirate.