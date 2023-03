Spaccio di cocaina e mdma sul litorale, in nove davanti al giudice

Tre rinvii a giudizio, due condanne in abbreviato, due assoluzione e due sentenze di non luogo a procedere. Si è conclusa così l’udienza preliminare a carico delle 9 persone colpite da misura cautelare a luglio dello scorso anno nell’ambito di un’inchiesta sullo spaccio di cocaina e Mdma nell’area compresa tra Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina.

Davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Cario sono comparsi Jonathan Casalvieri, Andrea Casalvieri, Matteo Brillo, Roberto Candida, Simone Petrucci, Alessandra Distaso, Marzia Della Folgore, Giulia Primi e Vincenzo Dell’Omo che secondo il procuratore aggiunto Carlo Lasperanza e il sostituto Giuseppe Miliano, titolari delle indagini, avrebbero ceduto sostanze stupefacenti. Jonathan e Andrea Casalvieri in particolare avrebbero gestito buona parte dello spaccio di stupefacenti dei quattro comuni pontini.

In sede di udienza preliminare gli indagati hanno scelto strade processuali diverse. Andrea Casalvieri e Petrucci sono stati giudicati con rito abbreviato: il primo è stato condannato a 4 anni e otto mesi di carcere (a fronte di una richiesta del pm di 5 anni e 10 mesi) e all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni mentre per il secondo condanna a 3 anni e mezzo come richiesto dall’accusa. Anche per Roberto Candida processo con rito abbreviato che si è concluso con l’assoluzione a fronte di una richiesta di condanna a tre anni e assoluzione anche per Giulia Primi. Richiesta di non luogo a procedere invece per Dell’Omo e Della Folgore come richiesto dall’accusa. Sono stati invece rinviati a giudizio e saranno processati con rito ordinario Jonathan Casalvieri, Matteo Brillo e Alessandra Distaso: la prima udienza è fissata per il 3 maggio prossimo davanti al giudice monocratico Simona Sergio.