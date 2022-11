Il saluto del comandante dei carabinieri ai brigadieri in congedo

Il comandante provinciale dei carabinieri di Latina, colonnello Lorenzo D'Aloia, ha ricevuto questa mattina due militari recentemente collocati in congedo per porgere loro un caloroso saluto di commiato e un ringraziamento per il servizio istituzionale svolto nella comunità.

Si tratta del bridadiere capo, qualifica speciale, Massimo Zaccarelli, nato a Priverno nel 1962 e arruolato nell'81. Dopo aver frequentato il corso della scuola allievi carabinieri ausiliari di Chieti è stato assegnato all'8° battaglione Lazio., poi alla stazione dei carabinieri di San Vincenzo Valle Roveto (AQ), alla stazione di Venafro (Is), alla squadra motociclisti della compagnia di Isernia, Nucleo banca d'Italia di Isernia, stazione di Isernia, Nucleo radiomobile motociclisti Roma, comando legione carabinieri Lazio e successivamente all'aliquota operativa della compagnia di Terracina, dove si è congedato il 19 ottobre scorso.

In congedo anche il brigadiere capo qualifica speciale Dario Olivieri, nato a Villa Santo Stefano, in provincia di Frosinone, nel '62 e arruolato nel 1962. Dopo aver frequentato il corso alla scuola allievi di Roma è stato assegnato alla compagnia carabinieri speciale di Napoli, comando legione carabinieri Campania servizio piantone, nucleo radiomobile di Napoli, Norm, aliquota radiomobile della Compagnia di Mondragone (NA) e successivamente al Norm aliquota radiomobile della compagnia di Terracina dove si è congedato il 5 novembre.