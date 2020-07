Il prefetto Maria Rosa Trio saluta la città: "Abbiamo fatto un ottimo lavoro di squadra"

Saluto ufficiale alla città e alla stampa da parte del prefetto Maria Rosa Trio, prima donna a guidare il palazzo del Governo di Latina, che lascia la provincia per andare a ricoprire lo stesso incarico a Lecce. "Me ne vado con dispiacere - ha esordito il prefetto Trio - ma sapendo di aver fatto il mio lavoro. Certo tutto è perfettibile e molte cose il tempo non mi ha consentito di completarle, ma qui, con tutte le altre istituzioni, si è fatto un ottimo lavoro di squadra, che per me è fondamentale". Molte sono state le emergenze da affrontare, dalle alluvioni che hanno messo in ginocchio alcune del territorio fino all'emergenza covid.

"Ringrazio tutti - ha continuato il prefetto Trio - tutte le forze dell'ordine, i sindaci, la Asl, il personale dell'ospedale e tutto il personale della Prefettura. Tutti hanno fatto la loro parte, con onestà e lealtà che sono per me le doti più importanti". Un solo rimpianto alla fine di questa esperienza, quello appunto di non aver potuto completare alcune cose già avviate e di aver dovuto sospendere, a causa dell'emergenza sanitaria, gli incontri in Prefettura organizzati con le scuole della provincia, "un'occasione importante - ha spiegato - per favorire la conoscenza di questa istituzione che molti ragazzi non conoscono".

Il saluto ufficiale ha fornito anche l'occasione per presentare il nuovo capo di gabinetto, Giovanni Luigi Bombagi, che poco si è insediato nel capoluogo. Tra pochi giorni invece l'insediamento del nuovo prefetto, Maurizio Falco, in arrivo dalla Prefettura di Piacenza.