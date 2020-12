Asl Latina, un piano a medio e lungo termine per sviluppare e implementare servizi

Un nuovo assetto dell'offerta ospedaliera in provincia. E' l'obiettivo della Asl di Latina per rafforzare e rendere più efficiente il servizio offerto ai cittadini. A spiegare il progetto saranno, domani 11 dicembre, il direttore generale Giorgio Casati, il direttore sanitario Giuseppe Visconti e Mauro Palmieri, direttore del dipartimento interaziendale Asl Latina e Asl Frosinone. All'incontro online sarà presente anche il sindaco di Latina Damiano Coletta.

“La provincia di Latina sta definendo un programma a medio e lungo termine - spiega Casati - che le consenta di sviluppare quel sistema di servizi complessivo per dare risposte efficaci ai bisogni della popolazione. Su questo indirizzo di carattere generale si è lavorato nell’ultimo periodo per disegnare un possibile futuro affinché l’azienda sanitaria di Latina possa realizzare servizi importanti. Da un lato c’è il tema dei nuovi ospedali per ridisegnare l’assetto della rete ospedaliera dall’altra si ravvisa anche necessità di intervenire su altri processi importanti. Di questo si parlerà nel dettaglio durante l’incontro di domani così come dello studio che riguarda la diagnostica per immagini. L’obiettivo in questo caso è azzerare la mobilità passiva sia verso Roma che verso altri territori in modo definitivo e dall’altra la rimodulazione dei Pat, nell’ottica della gestione dei fenomeni di riacutizzazione dei pazienti cronici che era in previsione per il 2020 ma che il Covid, purtroppo, ha rallentato come del resto ogni altro tipo di progettualità”.

Lo stesso direttore generale della Asl di Latina annuncia che si affronterà anche il tema delle Usca, un modello che l'azienda sanitaria intende implementare sul territorio. “Un incontro per affrontare tutti questi argomenti - aggiunge Visconti - e in particolare quello della presa in carico dei pazienti a domicilio attraverso le Usca, un modello nato in occasione della pandemia da Sars- Cov-2 ma che vogliamo mantenere nel futuro per gestire i pazienti affetti da cronicità”.

“Il progetto ‘Nuovo Ospedale di Latina’ che sostituirà l’attuale ospedale Santa Maria Goretti ha come obiettivo quello di dotarsi di tecnologie all’avanguardia per mettere il paziente al centro del sistema. La Asl di Latina ha firmato la delibera di indizione della gara di progettazione per lo studio di fattibilità - spiega inoltre Palmieri - L’altro progetto è la ‘Proposta di concessioni di servizi in ambito di diagnostica territoriale’. Anche quest’altro piano consentirà all’Asl di Latina l’aggiornamento continuo delle tecnologie sanitarie ed un elevato standard di servizi di diagnostica a completo favore dei cittadini del territorio”.