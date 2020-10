Sassi lanciati contro i mezzi di Abc durante il lavoro: la denuncia degli operatori

Atti vandalici contro i mezzi di Abc che si occupa di gestire i rifiuti a Latina. La denuncia arriva da due operatori dell'azienda. Il primo episodio risale alla notte tra domenica 11 e lunedì 12 ottobre. I dipendenti raccontano che, mentre erano a bordo del mezzo e percorrevano via Paganini, intorno a mezzanotte, sono stati colpiti da un masso di grosse dimensioni. "Ci siamo fermati - spiegano - ma non abbiamo visto nessuno e non abbiamo riscontrato nessun danno probabilmente perché il masso era caduto sopra il pezzo ed era difficile salire per identificare il danno".

La notte tra giovedì e venerdì 15 e16 ottobre il secondo episodio: "Siamo usciti con un mezzo più piccolo un Nissan (porter) - raccontano ancora gli operatori - Dopo avere raccolto e ripulito la postazione dei Palazzoni chiamate "le Vele" ci siamo diretti obbligatoriamente su viale Pier Luigi Nervi, lungo la strada a senso unico. In prossimità della rotatoria siamo stati raggiunti da un sasso piu o meno di circa 30 centrimetri, che ha colpito il montante dello sportello sul lato passeggero, ammaccandolo vistosament. Se non ci fosse stato quel montante l'operatore seduto sul lato passeggero avrebbe avuto forse il volto gravemente danneggiato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Volevo segnalere alle autorità competenti - spiega ancora uno dei due dipendenti di Abc - che i punti interessate sono il ponte di legno in viale Paganini, poi il ponte di viale Pierluigi da Palestrina e tutto il lato destro dove ci sono sterpaglie alte dall'uscita dei Palazzoni andando verso la rotatoria". Nella segnalazione l'operatore spiega nel dettaglio i punti da cui vengono lanciati i sassi e annuncia di aver già presentato una denuncia in questura.