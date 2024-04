Paura su un mezzo Cotral: un uomo dà in escandescenze e prende a sassate l'autobus

Ha dato in escandescenza alla fermata dell'autobus a Sezze e ha lanciato una pietra contro un bus rompendo il vetro della portiera e danneggiando il parabrezza. Il suo stato di agitazione ha messo in allarme tutti gli occupanti del mezzo pubblico del Cotral, in gran parte studenti che si stavano recando a scuola. Tutto è accaduto nella mattinata di ieri, 16 aprile, e per calmare l'uomo è stato necessario richiedere l'intervento del personale del 118 e quello dei carabinieri.

Protagonista un cittadino tunisino di 33 anni, residente nel capoluogo, che i militari del Nor- sezione radiomobile di Latina, hanno provveduto immediatamente a identificare e ad affidare alle cure dei sanitari. L'uomo è stato bloccato alle autolinee di Latina, identificato e trasferito da un'ambulanza all'ospedale Goretti, dove è poi stato ricoverato. Come accertato dai carabinieri a suo carico pendono ben quattro decreti di espulsione dal territorio nazionale, l'ultimo dei quali emesso nel 2024.