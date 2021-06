Invasione di campo al termine della partita con il Savoia: denunciato un tifoso ospite

Al termine dell'incontro di calcio tra Latina e Savoia disputato ieri, 19 giugno, e valido per la finale Play Off di Serie D girone G, la polizia di Latina ha denunciato un tifoso ospite di 40 anni.

L’uomo, subito dopo il fischio di chiusura del match finito in pareggio dopo i supplementari, ha scavalcato la recinzione del settore ospiti dello stadio Domenico Francioni ed è entrato sul terreno di gioco. Gli agenti della Digos lo hanno prontamente bloccato e condotto in Questura, dove è stato identificato e denunciato in stato di libertà per invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive: l’uomo è risultato gravato da precedenti di polizia e già raggiunto, in passato, da un Daspo.

La sua condotta sarà ora valutata anche per l’irrogazione di un ulteriore provvedimento di divieto di accedere negli stadi.