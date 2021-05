Trovata una bomba a mano sul terrazzo di un condominio a Latina Scalo: arrivano gli artificieri

Una bomba a mano è stata rinvenuta questa mattina, 12 maggio, in un palazzo a Latina Scalo. L'ordigno, un residuato bellico tipo ananas, è stato ritrovato su un terrazzo condominiale. A fare la scoperta, intorno alle 10 di questa mattina, è stato uno dei residenti della palazzina che stava facendo pulizie nello spazio comune dell'edificio.

Immediatamente è scattata la segnalazione alla polizia e la procedura di sicurezza. Nel corso della mattinata sono stati allertati anche gli articieri di Roma per un sopralluogo e la rimozione dell'ordigno. Gli agenti stanno invece cercando di capire come la bomba sia finita sul terrazzo del condominio: se si sia trattato un atto intimidatorio o se, come appare più probabile, sia stato abbandonato da tempo da qualcuno insieme ad altri oggetti lasciati sul terrazzo.

Sul posto è intervenuto anche il personale operativo dei vigili del fuoco del comando provinciale che ha collaborato con le forze dell'ordine a far evacuare a scopo cautelativo circa 12 famiglie che si trovavano all'interno dello stabile. La situazione è tornata alla normalità intorno alle 12 grazie alla messa in sicurezza e alla rimozione dell'ordigno da parte degli artificieri e le famiglie sono potute rientrare nelle loro abitazioni.