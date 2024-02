Fermato con la droga in auto: in casa sequestrate altre dosi

Fermato alla guida della sua auto, perquisito e trovato in possesso di sostanza stupefacente. I carabinieri della stazione di Latina Scalo, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno denunciato in stato di libertà un ragazzo di 24 anni residente nel capoluogo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

Nel corso della notte del 10 febbraio, i militari hanno intimato l'alt alla vettura e un controllo approfondito ha consentito di scoprire all'interno dell'abitacolo tre involucri di hashish del peso complessivo di 5 grammi circa. L'accertamento a quel punto è stato esteso anche all'abitazione del giovane conducente, dove sono state rinvenute altre dosi della stessa sostanza, del peso complessivo di 36 grammi.