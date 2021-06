Tentano di rubare una bicicletta all'interno di un condominio: sorpresi e denunciati

I carabinieri del Nor sezione radiomobile sono intervenuti domenica sera su richiesta arrivata dalla centrale operativa, in un condominio di Latina Scalo. Arrivati sul posto hanno sorpreso due persone, un 21enne di Latina e un 34enne di nazionalità rumena, che stavano cercando di rubare una bicicletta dopo aver forzato il lucchetto della catena. La bici era in un'area privata del condominio.

il tempestivo intervento dei militari dell'arma ha consentito di bloccare i malviventi dopo un breve inseguimento, recuperando la refurtiva che è stata poi restituita al proprietario. Gli autori sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per tentato furto aggravato e danneggiamento.