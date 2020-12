Rapina all'Eurospin di Latina Scalo: rintracciato e arrestato il malvivente

Un arresto per una rapina messa a segno il 29 novembre scorso ai danni del supermercato Eurospin di via della Stazione a Latina Scalo. In manette il 34enne Romualdo Montagnola, già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici. I sospetti erano stati subito indirizzati su di lui perché, subito dopo il colpo, i poliziotti della Scientifica avevano raccolto alcuni importanti elementi di prova.

Il 34enne però si era reso subito irreperibile riuscendo, nella prima fase di ricerche, a sottrarsi alla cattura. Il personale della squadra mobile è però riuscito a rintracciarlo la sera del 9 dicembre all'interno di un casolare privo di energia elettrica dove aveva trovato rifugio. Nel corso di una successiva perquisizione sono stati rinvenuti anche gli abiti che l'uomo indossava la sera della rapina, confermati anche dalle immagini estrapolate dai filmati della videocamera di sorveglianza dell'esercizio commerciale.

L'indagine ha poi consentito di far emergere elementi di colpevolezza a carico del 34enne anche per un furto messo a segno il 20 novembre ai danni di un bar ristorante di Borgo Carso nel corso del quale erano stati rubati mille euro.