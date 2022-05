Tenta il suicidio in strada dopo aver perso denaro al videopoker: salvato da un passante che chiama i soccorsi

Allarme questa mattina a Latina Scalo, nei pressi della stazione ferroviaria, dove alcuni pendolari hanno notato una grossa quantità di sangue sul marciapede della fermata dell'autobus.I cittadini hanno così allertato le forze dell'ordine e i carabinieri della stazione della vicina stazione di Sermoneta si sono immediatamente attivati per accertare l'origine del sangue riuscendo così a ricostruire quanto accaduto.

Alle 23,30 circa di ieri, mercoledì 18 maggio, un uomo, in preda allo sconforto per un'ingente perdita di denaro ai videopoker, ha tentato di togliersi la vita in strada procurandosi dei tagli al collo con una lametta. Provvidenziale è stato il soccorso di un passante che, notando l'uomo gravamente ferito e riverso a terra, ha chiesto immediatamente l'intervento di un'ambulanza del 118.