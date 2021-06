Controlli del Nas in un negozio di generi alimentari: sequestrati 200 chili di merce

Nessuna tracciabilità dei prodotti alimentari e diverse irregolarità sulla sicurezza. E' quanto hanno rilevato, nel corso di un'ispezione, i carabinieri della stazione di Latina Scalo insieme al personale del Nas nel corso di un servizio finalizzato al controllo delle attività commerciali del settore alimentare. Le irregolarità hanno riguardato in particolare un negozio etnico di generi alimentari di Latina Scalo.

Molti dei prodotti conservati erano privi di indicazioni sulla tracciabilità. I carabinieri hanno quindi proceduto al sequestro di 200 chili di merce che sarebbe stata venduta, mentre per il titolare, un cittadino nigeriano di 40 anni, è scattata una denuncia in stato di libertà per violazioni di legge in materia sanitaria.