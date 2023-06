Violenza sessuale all'intermodale: la 16enne sarà ascoltata in audizione protetta

Sarà ascolta in modalità protetta, nel corso di un'udienza già fissata al prossimo 20 luglio, la ragazza di 16 anni sequestrata e abusata da un uomo al centro intermodale di Latina Scalo. La vicenda risale alla sera del 3 maggio scorso, quando la giovane e il suo fidanzato, a bordo di una minicar, avevano raggiunto il sito industriale dismesso alla periferia della città. Qui è cominciato il loro incubo. Entrambi sono stati avvicinato da un uomo senza fissa dimora di origine rumena, che ha prima picchiato il giovane fino a fargli perdere i sensi, poi ha costretto la ragazza a salire sulla minicar con lui. La 16enne è stata trovata alcune ore più tardi, quando il fidanzato aveva fatto scattare l'allarme, nei pressi della stazione ferroviaria. Lei era sotto shock mentre non c'era più nessuna traccia del suo aggressore.

Le indagini della squadra mobile hanno però consentito di individuare presto il responsabile e dopo una caccia all'uomo sul territorio durata alcuni giorni, Daniel Dragos Marcu, 30enne rumeno, è stato rintracciato e arrestato con le accuse di sequestro di persona e violenza sessuale.

Ora sul caso la procura di Latina ha richiesto un incidente probatorio, accolto dal giudice per le indagini preliminari Mario La Rosa e fissato appunto al 20 luglio. La ragazza dovrà dunque ricostruire quanto accaduto in quelle ore, dall'incontro con l'aguzzino al sequestro fino a quando l'uomo l'ha lasciata andare contando di scappare e di far perdere le sue tracce. In questo modo si punta dunque a cristallizzare la prova raccogliendo tutti gli elementi necessari che entreranno poi nel processo.