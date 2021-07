Soldi al clan Di Silvio in cambio di voti, Adinolfi si difende: “Non ne sapevo nulla”

Ha ribadito di essere completamente estraneo ai fatti che gli vengono contestati vale a dire lo scambio elettorale politico mafioso in relazione alle elezioni amministrative del capoluogo pontino del 2016 Matteo Adinolfi. L’europarlamentare della Lega, indagato nell’inchiesta della Dda che ha portato agli arresti domiciliari l’imprenditore del settore rifiuti Raffaele Del Prete e il collaboratore della lega alla Regione Lazio Emanuele Forzan, è stato interrogato per oltre due ore presso il Tribunale di Roma dal sostituto procuratore di Roma Corrado Fasanelli e dal sostituto procuratore di Latina Claudio De Lazzaro, titolari dell'inchiesta insieme alla pm Luigia Spinelli.

“Sono estraneo ai fatti, c'era una netta distinzione tra chi si occupava dell'organizzazione e chi come me è stato chiamato invece a dare un contributo nella formazione delle liste - ha spiegato Adinolfi al termine dell’interrogatorio nel quale era assistito dagli avvocati Luca Giudetti e Guerrino Maestri – se c’è stato un voto di scambio io non ne sapevo niente”. Rispetto ai suoi rapporti con Agostino Riccardo e Renato Pugliese, i due collaboratori di giustizia che con le loro dichiarazioni lo hanno chiamato in causa, ha spiegato che gli erano stati presentati ma che non conosceva i loro nomi. “Li ha riconosciuti in foto - ha sottolineato il suo difensore - quando queste sono state pubblicate sui giornali in seguito all'arresto. Ribadiamo l'assoluta estraneità del mio assistito rispetto all'accusa e depositeremo a breve una memoria difensiva”.

Secondo gli investigatori, Raffaele Del Prete avrebbe pagato 45mila euro a esponenti del clan Di Silvio per garantire voti nei quartieri di loro influenza a Matteo Adinolfi che alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale del 2016 guidava la lista ‘Noi con Salvini’.