Operazione 'Scarabeo': prime richieste di condanna per due imputati

Prime richieste di condanna per alcune delle 13 persone arrestate a ottobre 2020 nell’ambito dell’indagine denominata ‘Scarabeo’ che ha portato alla luce un’associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale, falsa attestazione della presenza in servizio di un impiegato pubblico, autoriciclaggio, contraffazione di pubblici sigilli, sostituzione

Questa mattina sono comparsi davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale Giuseppe Molfese Sergio Andrea Di Barbora, agente finanziario, e l’ex poliziotto ora in pensione Nicola Natalizi: i due, assistiti rispettivamente dagli avvocati Leone Zeppieri e Giancarlo Vitelli, hanno chiesto di essere giudicati con rito abbreviato e nell’udienza odierna il pubblico ministero ha chiesto una condanna a un anno e otto mesi per Natalizi e a 3 anni e quattro mesi per Di Barbora. Il primo è coinvolto nella vicenda delle occupazioni abusive degli uffici Inpadp al cosiddetto Colosseo di via Bruxelles, il secondo che aveva messo in piedi una vera e propria agenzia di intermediazione che alterava l’onorabilità finanziaria dei clienti che non potevano accedere ai finanziamenti per far sì che ottenessero da società finanziarie e banche prestiti maggiori.

L’udienza è stata aggiornata al 22 aprile quando il gup emetterà la sentenza.