Processo 'Scarface', in attesa della sentenza dopo le repliche di accusa e difesa

Penultima udienza davanti al gup del Tribunale di Roma Angelo Giannetti del processo con rito abbreviato a carico di 19 componenti del clan Di Silvio coinvolti nell'operazione 'Scarface'. In aula hanno replicato il pubblico ministero Luigia Spinelli - che ha chiesto per gli imputati condanne complesive per 178 anni di carcere - poi il collegio difensivo composto da Alessandro Paletta, Antonino Castorina, Alessia Vita, Sandro Marcheselli, Oreste Palmieri, Luca Melegari, Alessandro Farau, Maurizio Forte, Leonardo Palombi e Giancarlo Vitelli che sono stati netti nel disarticolare l’impalcatura dell’accusa relativa all’associazione mafiosa ed in generale alle singole e differenti condotte degli imputati rispetto a quella che è stata l’ordinanza che portato alle varie misure cautelari.

Giuseppe Romolo Di Silvio, Antonio Di Silvio Patatino, Ferdinando Di Silvio Prosciutto, Fabio Di Stefano il Siciliano, Carmine Di Silvio Porcellino, Costantino Di Silvio Costanzo, Riccardo Mingozzi, Costantino Di Silvio Cazzariello, Daniel Alessandrini;, Michele Petillo, Mirko Altobelli, Marco Ciarelli, Manuel Agresti, Alessandro Di Stefano, Simone Di Marcantonio, Alessandro Zof, Simone Ortenzi, Anna Gina Di Silvio, Salvatore e Franco Di Stefano sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, furto, detenzione e porto abusivo di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso e da finalità di agevolazione mafiosa.

L’udienza è stata rinviata al 25 gennaio quando il gup emetterà la sentenza.