Scippa una donna e la fa cadere: preso da un agente fuori servizio

Ha cercato di scippare una donna lungo via Vespucci, a Latina, ha strattonato a terra la vittima, ma poi è stato bloccato da un agente di polizia libero dal servizio. L'episodio si è verificato nella mattinata di ieri, 30 marzo. L'uomo, un 40enne di origine indiana, si è avvicinato alla signora che camminava sul marciapiede per portarle via la borsa. La donna ha opposto resistenza nel tentativo di trattenerla, ma è stata strattonata ed è caduta a terra riportando ferite e contusioni.

L'azione non è sfuggita però a un poliziotto della questura che si trovava sulla stessa strada e che in quel momento era libero dal servizio.A richiamare la sua attenzione sono state le urla della donna che chiedeva aiuto. L'agente è intervenuto subito ed è riuscito a bloccare il malvivente prima che potesse fuggire, mentre sopraggiungeva una pattuglia della polizia locale impegnata in un servizio di controllo. La signora intanto è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno richiesto l'intervento di un'ambulanza per le cure del caso.

A finire in ospedale anche il cittadino indiano, rimasto a sua volta ferito dopo essere caduto a terra mentre cercava di strattonare l'anziana. L'uomo è stato poi arrestato per rapina impropria e condotto nelle camere di sicurezza della questura.