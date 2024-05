Si allontana da casa con l'auto e si perde: la famiglia cerca Arnaldo Passerini

Si è allontanato da casa ieri mattina, 30 maggio, con la sua auto e non ha più fatto ritorno. Arnaldo Passerini, 92 anni, da oltre 24 ore risulta irreperibile e la famiglia ha segnalato la sua scomparsa chiedendo di attivare subito le ricerche.

L'anziano vive a Borgo Piave insieme al figlio, che ieri mattina, intorno alle 8, è uscito come ogni giorno per recarsi al lavoro. Dopo circa due ore l'uomo ha preso la sua auto, una Skoda Fabia di colore grigio metallizzato. L'ultimo contatto telefonico con i suoi familiari risale alle 13,40, quando l'anziano ha riferito ai figli che si trovava a Borgo Piave ma non è riuscito a fornire altre indicazioni più precise. Il cellulare poi si è spento e i parenti non sono più riusciti a contattarlo. Alle 16,30, dopo averlo cercato per tutta la zona, hanno quindi presentato una denuncia ai carabinieri, ma di lui si sono perse le tracce. Intorno alle 18,20 il suo telefono risultava agganciato nella zona del quartiere Nuova Latina, in Q4, dove anche la figlia e il genero lo hanno cercato invano fino a notte. Poi più nulla.

L'ipotesi è che l'uomo, che non presenta particolari problemi ma ha patologie legate all'età per le quali assume dei farmaci, abbia perso l'orientamento e non sia stato più in grado di tornare a casa. Al momento della scomparsa indossava una maglia di cotone blu a maniche corte e pantaloni chiari.

La famiglia ha allargato ora la segnalazione nella speranza di rintracciarlo presto anche con l'aiuto dei cittadini. Chiunque abbia notato Arnaldo Passerini può contattare tempestivamente il 112.